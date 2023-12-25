رئيس سريلانكا رانيل ويكريمسينغه

سريلانكا تفرج عن أكثر من 1400 سجين بمناسبة عيد الميلاد بموجب عفو رئاسي

25 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

افرج عن أكثر من ألف سجين في سريلانكا بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الميلاد، وفق ما أعلن مسؤول في إدارة السجون الاثنين.

وقال غاميني ديساناياك إن من بين المفرج عنهم الاثنين والبالغ عددهم 1004 أشخاص، محتجزون بسبب غرامات مستحقة.

في أيار/مايو، أعلنت سريلانكا ذات الأغلبية البوذية، عفوا جماعيا بمناسبة عيد فيساك الذي يحيي ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته.

في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، نفذت الشرطة السريلانكية عمليات مداهمة كبرى لمكافحة المخدرات وواجهت هذه الحملة انتقادات حادة من ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب عدم وجود أوامر قضائية وتحقيقات مسبقة.

أعلنت الشرطة السريلانكية الأحد أنّها أوقفت نحو 13700 شخص يشتبه بإتجارهم بالمخدّرات إلى جانب 1100 مستهلك سيفرض عليهم الخضوع لبرنامج لإزالة السموم في مراكز الجيش.

وقالت الشرطة إنّ حملتها ستستأنف اعتبارا من 27 كانون الأول/ديسمبر نظراً لانشغالها بضمان الأمن العام خلال الأعياد.

وتشتهر سجون الدولة الجزيرة باكتظاظها. ويوجد نحو 30 ألف سجين في منشآت مخصصة لـ 11 ألف شخص، بحسب آخر احصاء رسمي الجمعة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
25 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

أوكرانيا تحيي عيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى في تكريس لابتعادها عن موسكو

25 ديسمبر، 2023

هولندا: فيلدرز يدعو لاختيار رئيس جديد مؤيد للعلمانية في تركيا

24 ديسمبر، 2023

إسبانيا لن تشارك في التحالف العسكري في البحر الأحمر

24 ديسمبر، 2023

بدء إضراب لموظفين أرضيين في مطار جنيف الدولي

24 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى