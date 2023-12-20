ملك مملكة النرويج هارلد الخامس

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من ملك النرويج بوفاة أمير البلاد الراحل

20 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من صاحب الجلالة الملك هارلد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة أعرب فيها جلالته باسمه وباسم شعب مملكة النرويج الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا جلالته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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