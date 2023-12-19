سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من ملك تايلند بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك ماها واشيرالونغكورن آر. ملك مملكة تايلند الصديقة أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وتعازي حرمه جلالة الملكة سوثيدا وصادق مواساتهم لسموه حفظه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا جلالته بالدور البارز لسموه رحمه الله في تعزيز السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي متمنيا لسموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية.