لافروف: هجمات حماس لا تبرر معاقبة الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد إنه من غير المقبول أن ستخدم الاحتلال الإسرائيلي الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول مبررا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ودعا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.

وأضاف لافروف أن هجوم حماس لم يحدث من فراغ.. قلنا لإسرائيل لسنوات عديدة إن العامل الوحيد الأكثر خطورة في الشرق الأوسط هو عدم حل وضع الدولة الفلسطينية.

وتوغلت دبابات صهيونية صوب وسط خان يونس اليوم الأحد في توغل جديد كبير في قلب المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا باللوم في الحرب بين الاحتلال وحركة حماس الفلسطينية على فشل الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط لسنوات، بينما يهدف إلى جعل روسيا لاعبا مهما له علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.