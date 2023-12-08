الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف “إطلاق نار إنساني فوري” بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت. واعتبر نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن مشروع القرار “منفصل عن الواقع” و”لن يؤدي الى دفع الأمور قدما على الأرض”.