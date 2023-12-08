مجلس الأمن

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة

9 ديسمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف “إطلاق نار إنساني فوري” بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت. واعتبر نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن مشروع القرار “منفصل عن الواقع” و”لن يؤدي الى دفع الأمور قدما على الأرض”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
9 ديسمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

غوتيريش يندد أمام مجلس الأمن بـ”العقاب الجماعي” للفلسطينيين

8 ديسمبر، 2023

فرنسا تدين الضربات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا

8 ديسمبر، 2023

بوتين قرر الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2024

8 ديسمبر، 2023

منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تطالبان بالتحقيق في هجوم الاحتلال على صحفيين بلبنان في 13 أكتوبر باعتباره جريمة حرب

7 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى