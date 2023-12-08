فرنسا تدين الضربات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا

دانت فرنسا اليوم الجمعة “بأشد العبارات” الضربات الصاروخية الروسية الجديدة في أوكرانيا والتي استهدفت منطقتي (دنيبروبتروفسك) و(خاركيف).

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنه من خلال استهداف كامل أراضي أوكرانيا بشكل شبه يومي بضربات صاروخية وبطائرات بدون طيار وتكثيف الضربات مع بداية فصل الشتاء تواصل روسيا “استراتيجيتها الإرهابية في محاولة لتقويض قدرة الشعب الأوكراني على الصمود”.

ونقل البيان عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا القول إن بلادها ستواصل دعم صمود أوكرانيا وتزويدها بالمساعدة اللازمة لتمكينها من ممارسة شرعيتها الدفاعية بالتنسيق الوثيق مع شركائها.

وأكدت فرنسا أنها ستواصل أيضا دعمها للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها روسيا.

وأوضح البيان أن فرنسا ستواصل كذلك تقديم مساعداتها الغذائية إلى البلدان الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن العدوان الروسي.

وشنت روسيا مؤخرا ضربات صاروخية جديدة على أوكرانيا استهدفت خلالها منطقتي (دنيبروبتروفسك) و(خاركيف) ما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل إضافة إلى عدد من الجرحى.