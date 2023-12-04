ألمانيا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في قطاع غزة

طالبت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين الاحتلال الإسرائيلي بعدم إلحاق الضرر بالمدنيين في قطاع غزة وباحترام حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في كلمتها خلال اجتماع حزبها الكتلة النيابية لحزب الخضر إن “حق الدفاع عن النفس” الذي يستخدمه الاحتلال الاسرائيلي يتطلب “تحمل المسؤولية” بالتخفيف من معاناة المدنيين.

وعن سقوط عدد كبير من المدنيين في قطاع غزة أوضحت أن “العديد من الفلسطينيين فقدوا حياتهم” بسبب القصف المدمر على قطاع غزة.

وجددت الوزير الألمانية تأكيدها في المحادثات التي تجريها مع “مسؤولي” الاحتلال الإسرائيلي ضرورة منح الفلسطينيين رؤية مستقبلية.

وتعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية المؤثرة التي لم تطالب الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بوقف إطلاق النار مكتفية بمطالبة قوات الاحتلال بضرورة الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي.