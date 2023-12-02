وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي: المدنيون “مركز الثقل” في حرب غزة

3 ديسمبر، 2023
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أدلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت بأقوى تصريحاته حتى الآن حول ضرورة أن يحمي الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في غزة، واصفا إياهم بأنهم مركز الثقل في حرب الاحتلال الإسرائيلي مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومحذرا من مخاطر تطرفهم.

وذكر أوستن “في هذا النوع من القتال، مركز الثقل هو السكان المدنيين. وإن دفعتهم إلى أذرع العدو، فستجعل هزيمة استراتيجية تحل محل نصر تكتيكي”، معولا على خبرته بصفته جنرالا بأربعة نجوم خاض المعركة ضد تنظيم داعش

وأضاف “لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية”.

المصدر
رويترز
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3 ديسمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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