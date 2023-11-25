الشيخ محمد بن راشد: الوطن العربي يمتلك عقولا قادرة على التميز في مجتمع المعرفة العالمي

الشيخ محمد بن راشد: الوطن العربي يمتلك عقولا قادرة على التميز في مجتمع المعرفة العالمي

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم السبت “أن الوطن العربي يمتلك عقولا قادرة على التميز في مجتمع المعرفة العالمي”.

جاء ذلك خلال إعلان الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) عن الفائز عن (فئة الطب) بالدورة الأولى من مبادرة (نوابغ العرب 2023) وهو الدكتور هاني نجم من السعودية.

واضاف أن “العقول العربية المتميزة التي تؤمن بالعمل من أجل مستقبل الإنسان والإنسانية تعد بالملايين ومساندتها مستمرة بمبادرات تدعم الابتكار والإبداع لأنها تقود استئناف مساهمة المنطقة في مجتمع المعرفة العالمي والحضارة الإنسانية”.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الشيخ محمد بن راشد تأكيده “أن هذه المنطقة أهدت العالم منذ قرون العلوم والاختراعات والأدوات التي شكلت ركائز الطب الحديث والجراحات المتطورة وهي قادرة اليوم على مواصلة هذا المسار من جديد”.

وقال في هذا الشأن “نعلن اليوم الفائز بلقب (نوابغ العرب) عن فئة الطب وهو الدكتور هاني نجم لمساهماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار حيث أجرى أكثر من 10 آلاف عملية قلب للأطفال والبالغين واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب وأمراضه الخلقية”.

وجاء الإعلان عن الفائز بجائزة (نوابغ العرب 2023) عن فئة الطب بعد إتمام فرز وتقييم عشرات الآلاف من الترشيحات من مختلف المؤسسات والأفراد في جميع أرجاء الوطن العربي.

وتحتفي الجائزة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بألمع العقول المبدعة في العالم العربي وتسلط الضوء على إنجازاتها النوعية التي أحدثت أثرا إيجابيا ملموسا ومثمرا.