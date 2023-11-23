بلدية الكويت

بلدية الكويت: 483 تنبيها لأنظمة السلامة بمحافظة العاصمة خلال أكتوبر الماضي

23 نوفمبر، 2023
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس تقديمها 483 تنبيها لأنظمة السلامة في محافظة العاصمة خلال أكتوبر الماضي ضمن حملة الجولات التفتيشية الخاصة بالتأكد من التراخيص والإعلانات.

وقال مدير إدارة السلامة في محافظة العاصمة طارق العدواني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن البلدية تهدف إلى تطبيق القوانين واللوائح بشكل جاد مشددا على استمرار الحملات التفتيشية اليومية بجميع مناطق الكويت.

وأضاف العدواني أن الفريق الميداني بمحافظة العاصمة قام باستخراج 55 رخصة سلامة و 15 رخصة تشوين فيما سجل مخالفتين.

وتابع أن الجولة الميدانية اليوم كانت في منطقة الشويخ الصناعية حيث تم التأكد من كافة اشتراطات الامن والسلامة والاعلانات للرخص والمحال.

وشدد على أهمية التزام أصحاب المحلات التجارية والعقارات بشروط الامن والسلامة اضافة إلى الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.

المصدر
كونا
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23 نوفمبر، 2023
0 114 دقيقة واحدة

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