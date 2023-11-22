من القصف على قطاع غزة

النروج ستخصص 40 مليون يورو إضافية لمساعدة الفلسطينيين

22 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلنت النروج الأربعاء أنها ستخصص مبلغ 40 مليون يورو إضافية لصالح السكان الفلسطينيين المتضررين من قصف قطاع غزة وحصاره منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور لوكالة فرانس برس “تتسبب الحرب في غزة بمعاناة لا توصف للمدنيين كل يوم”، مضيفًا “أن الحاجة إلى المساعدات الطارئة أمر بالغ الأهمية”.

ستُخصص 340,5 مليون كرونة من أصل الـ470,5 مليون كرونة (40 مليون يورو) التي تقترح الحكومة دفعها والتي لم يوافق عليها البرلمان بعد، للمساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة لغزة، و30 مليونا للأمن الغذائي في القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف بلا هوادة منذ ستة أسابيع.

ويُشكّل مبلغ الـ100 مليون كرونة المتبقي زيادة في مساعدات الميزانية للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية ولكنها تواصل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
22 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

باريس تدعو إلى الإفادة من “الهدنة الإنسانية” في غزة للعمل على “وقف دائم لإطلاق النار”

22 نوفمبر، 2023

الرئيس الروسي يتحدث أمام مجموعة العشرين عن “فظائع” ضد السكان المدنيين في غزة

22 نوفمبر، 2023

بابا الفاتيكان: ما يحدث في فلسطين محض “إرهاب” تجاوز الحدود

22 نوفمبر، 2023

وزير الخارجية البريطاني يصف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالخطوة الهامة

22 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى