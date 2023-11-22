النروج ستخصص 40 مليون يورو إضافية لمساعدة الفلسطينيين

أعلنت النروج الأربعاء أنها ستخصص مبلغ 40 مليون يورو إضافية لصالح السكان الفلسطينيين المتضررين من قصف قطاع غزة وحصاره منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور لوكالة فرانس برس “تتسبب الحرب في غزة بمعاناة لا توصف للمدنيين كل يوم”، مضيفًا “أن الحاجة إلى المساعدات الطارئة أمر بالغ الأهمية”.

ستُخصص 340,5 مليون كرونة من أصل الـ470,5 مليون كرونة (40 مليون يورو) التي تقترح الحكومة دفعها والتي لم يوافق عليها البرلمان بعد، للمساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة لغزة، و30 مليونا للأمن الغذائي في القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف بلا هوادة منذ ستة أسابيع.

ويُشكّل مبلغ الـ100 مليون كرونة المتبقي زيادة في مساعدات الميزانية للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية ولكنها تواصل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.