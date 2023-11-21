البيت الأبيض: مجموعة فاغنر تستعد لتزويد “حزب الله أو إيران” بنظام دفاع جوي

قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن مجموعة فاغنر المسلحة الروسية “تستعد لتسليم حزب الله او ايران نظاما للدفاع الجوي”.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي جون كيربي “نحن مستعدون لاستخدام نظامنا للعقوبات المناهضة للارهاب ضد افراد او كيانات روسية” ردا على ذلك.

واضاف ان ايران “قد تستعد لاتخاذ خطوة اضافية” في مساعدتها العسكرية لروسيا.

وتابع كيربي انه اضافة الى الطائرات المسيرة ومعدات اخرى تقول واشنطن ان الجيش الروسي تسلمها من طهران، “تعتزم ايران تسليم صواريخ بالستية بغرض ان تستخدمها روسيا في اوكرانيا”.

اما حزب الله اللبناني الموالي لايران فيشن هجمات على الجيش الاسرائيلي على خلفية الحرب بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وتحذر الولايات المتحدة منذ اشهر من تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران.

واعتبر كيربي ان هذا التعاون “يضر بالتأكيد اوكرانيا وجيران ايران والنظام الدولي”.

وتوجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في ايلول/سبتمبر الى ايران في زيارة رسمية وصفت يومها بانها “مرحلة رئيسية” في التعاون العسكري بين البلدين.

وفرضت عقوبات دولية على كل من موسكو وطهران تحد من التبادل التجاري بينهما. وخلال العام الفائت، عمد البلدان الى توثيق علاقتهما في قطاعات عدة.