ماكرون: مستشفيات فرنسا مستعدة لاستقبال أطفال جرحى من غزّة “في حال كان ذلك مفيدًا وضروريًا”

ماكرون: مستشفيات فرنسا مستعدة لاستقبال أطفال جرحى من غزّة “في حال كان ذلك مفيدًا وضروريًا”

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن “الأطفال الجرحى أو المرضى من غزّة الذين يحتاجون لرعاية طارئة” يمكن أن “يتلقوا العلاج في فرنسا” في حال كان ذلك “مفيدًا وضروريًا”، مؤكدًا أن فرنسا مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضًا في مستشفياتها.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال ماكرون إن “فرنسا تحشد كل الوسائل المتاحة لها لا سيّما الجوية منها، لكي يتمكن (هؤلاء الأطفال) من تلقي العلاج في فرنسا، في حال كان ذلك مفيدًا وضروريًا”.