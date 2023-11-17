3 مصورين كويتيين يفوزون بجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي الـ12

فاز ثلاثة مصورين كويتيين بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في نسختها ال12 التي تعد أحد أهم المحافل الدولية في عالم التصوير وسط تنافس المئات من المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم بأكثر من 80 ألف صورة في 25 جائزة مقسمة على سبعة محاور.

ونال المصور الكويتي بدر حسين المركز الثاني في جائزة (المحور العام – الملون) في حين حجز المصور الكويتي الدكتور محمد الكندري المركز الرابع بالجائزة التي حملت عنوان (التنوع) تلاه في المركز الخامس في المحور نفسه الكويتي محمد القطان.

وقال الدكتور الكندري وهو مصور فوتوغرافي متخصص في تصوير الحياة البرية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة بمناسبة حصوله على المركز الرابع بجائزة (التنوع) إن “الحضور الكويتي المميز في هذا المحفل العالمي يعد إنجازا كبيرا لنا ونفتخر به لرفع اسم بلادنا عاليا في هذا المحفل ونسعى للتطوير بشكل مستمر”.

وأعرب الكندري عن سعادته بمناسبة “الفوز الكويتي الثلاثي في هذه الدورة التي شارك فيها العديد من البلدان العربية والعالمية ويعكس قدراتنا على المنافسة والتفوق في ساحة التصوير العالمية” مشيدا بدور اللجنة التحكيمية والمنظمين على هذا “الاعتراف والإنجاز”.

ويعتبر المصور محمد الكندري متخصصا في تصوير الحياة البرية وقد حصل على العديد من جوائز التصوير الفوتوغرافي في دول عدة أبرزها في فئة الطبيعة في مسابقة (التصوير الفوتوغرافي – ناشيونال جيوغرافيك) عام 2015 وجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 2016 بالإضافة إلى مشاركته كعضو لجنة تحكيم في العديد من مسابقات التصوير الفوتوغرافي المحلية والدولية.

يذكر أن جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي تأسست في عام 2011 ومقرها دبي وتهدف إلى تعزيز الاهتمام العالمي والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع في مجال التصوير وإنشاء قاعدة عالمية والتشجيع على المشاركة على نطاق أكبر في المسابقات والأنشطة الدولية ذات الصلة.

لحظة تتويج المصور الكويتي بدر حسين وينوب عنه المصور محمد الشطي

لحظة تتويج المصور الكويتي محمد القطان

لحظة تتويج المصور الكويتي الدكتور محمد الكندري