الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل

6 أكتوبر، 2023
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أصدرت الأمم المتحدة والصليب الأحمر هذا الأسبوع دعوة مشتركة إلى تبني قواعد دولية جديدة عاجلة لحماية الإنسانية من “التداعيات الوخيمة” المحتملة للأسلحة الذاتية التشغيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك الخميس إن السيطرة على ما يسمى الروبوتات القاتلة تمثل “أولوية إنسانية” عالمية.

وحضّا الدول على فرض حظر وقيود محددة على أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول العام 2026 “لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من تداعيات استخدامها”.

وأوضحا “في المشهد الأمني الحالي، ستستفيد كافة البلدان من وضع خطوط حمراء دولية واضحة”.

ولفتا إلى أن أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، وهي أنظمة أسلحة تختار الأهداف وتستخدم القوة دون تدخل بشري، “تثير مخاوف إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية خطيرة”.

وقال غوتيريش وسبولياريك إن من شأن تطوّر هذه الأسلحة وانتشارها تغيير طريقة خوض الحروب وبالتالي تأجيج عدم الاستقرار العالمي.

وأضافا “عبر إعطاء تصوّر بانخفاض الأخطار التي تتعرض لها القوات العسكرية والمدنيون، قد تخفّض عتبة الانخراط في الصراع، ما يؤدي عن غير قصد إلى تصعيد العنف”.

وأشارا إلى أنه “يجب أن نتحرك الآن للحفاظ على السيطرة البشرية على استخدام القوة. يجب الحفاظ على السيطرة البشرية في قرارات الحياة والموت”.

وتابعا “يجب أن يحظر القانون الدولي الآلات التي لديها القدرة على إزهاق الأرواح دون تدخل بشري”.

المصدر
أ ف ب
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6 أكتوبر، 2023
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