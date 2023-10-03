رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية

“البابطين الثقافية” تنظم المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في مصر يناير المقبل

3 أكتوبر، 2023
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أعلنت مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين) الثقافية عن تنظيم (المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل) وذلك في جمهورية مصر العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المؤتمر سيشهد حضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يشهد المنتدى جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل.

وأضافت أن المؤسسة أعدت عددا من المقررات بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.

يذكر أن مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عقدت (المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام) بمحكمة العدل الدولية في لاهاي في شهر يونيو 2019 حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي.

كما عقدت المؤسسة (المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل) بمدينة فاليتا عاصمة مالطا تحت رعاية الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا في شهر مارس 2022 حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل.

المصدر
كونا
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3 أكتوبر، 2023
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