وفاة الممثل مايكل غامبون صاحب شخصية “دمبلدور” في سلسلة “هاري بوتر”

توفي الممثل البريطاني-الايرلندي مايكل غامبون، الذي اشتهُر بدور “ألبس دمبلدور” في ستة من أفلام هاري بوتر الثمانية، في المستشفى عن 82 عاما، على ما أعلنت عائلته الخميس.

وقد فاز غامبون بأربع جوائز بافتا في التلفزيون وبجائزة أوليفييه خلال مسيرته التمثيلية التي امتدت لعقود عبر التلفزيون والسينما والإذاعة والمسرح، والتي تُوجت بدوره المحبوب كمدير لمدرسة هوغورتس السحرية في سلسلة هاري بوتر.

وقالت عائلته في بيان “بحزن شديد نعلن رحيل السير مايكل غامبون”، مضيفة “مايكل الزوج والأب الحبيب، توفي بسلام في المستشفى محاطاً بزوجته آن وابنه فيرغوس، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي”.

بدأ غامبون، المولود في أيرلندا، مسيرة تمثيلية لامعة في المسرح، حيث ظهر لأول مرة على الخشبة في مسرحية “أوتيلو” على مسرح غيتس في العاصمة الأيرلندية دبلن عام 1962.

وحقق شهرة في بريطانيا بلعبه دور المحقق الفرنسي في مسلسل “ماغريه” على قناة “آي تي في”، وفي 1986 عن تأديته دور فيليب مارلو في مسلسل “ذي سينغينغ ديتيكتيف” لكاتب السيناريو دينيس بوتر.

لكن المحطة الأبرز في مسيرته تبقى تأديته شخصية “دمبلدور” في أفلام “هاري بوتر” التي حظيت بشعبية كبيرة، بدءاً من فيلم “هاري بوتر أند ذي فيلوسوفرز ستون” عام 1997.

وحصل غامبون على وسام فارس لمساهمته في قطاع الترفيه في عام 1998.