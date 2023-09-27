تشيكيا ستشتري 24 طائرة أميركية من طراز اف-35

تشيكيا ستشتري 24 طائرة أميركية من طراز اف-35

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا للصحافيين الأربعاء إن بلاده ستشتري 24 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز اف-35.

وقال فيالا “ستكون أولى طائرات اف-35 جاهزة في عام 2029 وسيبدأ طيارونا التدريب عليها عندها في الولايات المتحدة”.

وأضاف أن أولى هذه الطائرات الأسرع من الصوت ستصل إلى جمهورية التشيك في عام 2031 وسيتسلم الجيش الطائرات الاربع والعشرين بحلول عام 2035.

وقالت وزيرة الدفاع يانا سيرنوتشوفا إن السعر الإجمالي بلغ 150 مليار كرونة (6,5 مليارات دولار)، موضحة “سندفع حوالى 106 مليارات كرونة للطائرات والذخيرة وأجهزة المحاكاة والتدريب وغير ذلك بحلول عام 2034”.

وسيغطي المبلغ المتبقي الوقود والبنية التحتية، على سبيل المثال.

يستخدم الجيش التشيكي حاليا 14 طائرة مقاتلة سويدية الصنع من طراز غريبن سينتهي عقد إيجارها في عام 2027.

وابتداء من العام المقبل، تخطط الحكومة لإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وذلك تماشيا مع تعهداتها في إطار حلف شمال الأطلسي.

وقال فيالا “من أجل الدفاع عن بلادنا، من المهم تعزيز علاقاتنا مع حلفائنا في الناتو. بهذه الخطوة نقول لهم إننا نأخذ الدفاع عن بلادنا على محمل الجد وإنهم يستطيعون أن يعتمدوا علينا”.