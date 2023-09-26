بيونغ يانغ: محاولة واشنطن الهيمنة في شبه الجزيرة الكورية هي سبب توتر المنطقة

عزت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء خطورة الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية إلى محاولة الولايات المتحدة تحقيق طموحها في الهيمنة بكل الوسائل والمبالغة في تقدير قوتها.

جاء ذلك في كلمة كيم سونغ رئيس وفد كوريا الشمالية المشارك في مناقشات الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اتهم واشنطن بالإدلاء منذ بداية العام بتصريحات “هستيرية” مثل (نهاية النظام واحتلال بيونغ يانغ) في “انتهاك صارخ لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف سونغ “أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق القوى الحاكمة الحالية في كوريا الجنوبية التي تحاول فرض ويلات حرب نووية على البلاد” مشيرا إلى أن عام 2023 كان خطيرا للغاية حيث تم دفع الوضع الأمني العسكري في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليكون “أقرب الى شفير حرب نووية”.

وتطرق رئيس وفد كوريا الشمالية إلى إصلاح جهاز مجلس الأمن الدولي مشددا على أن الواقع الحالي يتطلب بشكل عاجل من الأمم المتحدة “الالتزام الصارم بمبادئ الحياد والموضوعية والقيام بمسؤولية بمهمتها ودورها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة” لإنقاذ حاضر ومستقبل البشرية من ويلات الحرب وتحقيق العدالة الدولية.

واعتبر أنه “من أجل منع استبداد وتعسف قوى بعينها في مجلس الأمن يتعين إصلاح الهيكل غير العقلاني لعضوية مجلس الأمن” مؤكدا أنه تحقيقا لهذه الغاية ينبغي توسيع وتعزيز تمثيل الدول النامية في المجلس والتي تشكل غالبية الدول الأعضاء.

ودعا كذلك مجلس الأمن إلى “وضع حد لأعمال تشويه سمعة الدول ذات السيادة والتدخل في شؤونها الداخلية وإثارة المواجهة والانقسام من خلال طرح قضايا تضر بمهمته وتفويضه”.

وحول التنمية المستدامة أكد رئيس وفد كوريا الشمالية كيم سونغ أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب اللجوء إلى السبل والوسائل الصحيحة لحل المشاكل مع الذود عن تعددية الأطراف وتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول على أساس القانون الدولي والمبادئ الأساسية.