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قوات القيادة المركزية الأمريكية تعتقل قياديا من داعش في سوريا

25 سبتمبر، 2023
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قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم السبت.

وأضافت في بيان “تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا، خلال الغارة. تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة”.

وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية “إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة”.

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.

المصدر
أ ف ب
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25 سبتمبر، 2023
0 18 أقل من دقيقة

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