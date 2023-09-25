روسيا تضيف رئيس المحكمة الجنائية الدولية هوفمانسكي إلى قائمة المطلوبين

أضافت روسيا الإثنين رئيس المحكمة الجنائية الدولية البولندي بيوتر هوفمانسكي إلى قائمة الأشخاص الملاحقين لديها، من دون تحديد السبب.

وقالت وزارة الداخلية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين، بحسب وكالتي تاس وريا نوفوستي للأنباء، إنه “مطلوب على خلفية تحقيق جنائي”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت من جهتها مذكرة توقيف في الربيع تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا-بيلوفا لاتهامهما بالاضطلاع بدور في ترحيل أطفال من أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشدّة.

على الرّغم من أن روسيا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، تُعرقل مذكرة التوقيف الدولية هذه في حق بوتين تحرّكاته الدولية، فاضطر مثلًا إلى عدم المشاركة في قمة في جنوب إفريقيا في آب/أغسطس المنصرم.

ومنتصف أيار/مايو، أدرجت وزارة الداخلية الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.