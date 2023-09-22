الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو

وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو عن 98 عاما

22 سبتمبر، 2023
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توفي الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو اليوم الجمعة عن عمر ناهز 98 عاما.

ونابوليتانو شيوعي سابق وقاد بلاده خلال أزمة دين في 2011.

وانهالت التعازي من مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وسياسيين آخرين والفاتيكان ومن خارج إيطاليا.

وكتب البابا فرنسيس على تيليجرام معزيا كليو بيتوني زوجة نابوليتانو “أذكر بامتنان اللقاءات الشخصية معه، وخلالها قدّرت إنسانيته وبصيرته في اتخاذ القرارات باستقامة خاصة في أوقات حساسة في تاريخ البلاد”.

وأصبح نابوليتانو رئيسا للبلاد في 2006 وانتُخب مجددا في 2013 لولاية ثانية غير مسبوقة مدتها سبعة أعوام. وتنحى عن منصبه في 2015 معللا قراره بتقدمه في السن.

المصدر
رويترز
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22 سبتمبر، 2023
0 18 أقل من دقيقة

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