الجابرية الحرة: كوكبة من الكوادر الوطنية المبدعة والمواهب العالمية وراء “فيكم طرب”

كشفت الجابرية الحرة، الشركة المنتجة للإستعراض الموسيقي البصري “فيكم طرب: ليلة مع ميامي“ والمقرر إقامته في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالفريق الفني الذي يعمل على العرض، مبينة أن العمل يقف ورائه كوكبة من الكوادر الوطنية المبدعة والمواهب العالمية المتخصصة في مجال العروض المسرحية والاستعراضية والحفلات الموسيقية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن العمل الذي يتولى إخراجه كل من مريم الخترش و جاسم القامس، قد استغرق التحضير له أكثر من سنة ونصف تم خلاله تنسيق فريق العمل وطرح الرؤية الإبداعية، مشيرة إلى أن تصميم المسرح تتولاه ريبيكا براور، والتي تختص بتصميم المسارح للعروض الحية والمسرح، فقد كانت ضمن فريق التصميم لأولمبياد لندن 2012 بالإضافة إلى تصميمها عددا من العروض المسرحية في لندن مثل عرض ”بيكي بلايندرز“ الحي وعدد من العروض بالتعاون مع نيتفليكس وبي بي سي وأمازون.

ويضم الفريق في تصميم الإضاءة تيري كوك الذي صمم مؤخرا عددا من حفلات النجوم العالميين مثل إيلتون جون، أديل، ورولينغ ستونز، و AC/DC وغيرهم الكثير. كما يتولى تصاميم الفيديو استوديو فلينت بقيادة ليو فلينت والذي صاحب اسمه العديد من الاستعراضات العالمية مثل كولد بلاي، بيونسي، والعديد من العروض والمسرحيات العالمية الأخرى. يرافق فلينت في عمله فريق تصميم فيديو كويتي بقيادة أحمد بودهام الذي سبق أن صمم عرض ”الثمانينات“ في الكويت، وعدد من الأعمال الأخرى في مجال التلفزيون، بالإضافة إلى شركة ساند غلوب أنميشن الكويتية بقيادة سعود العنزي وصلاح سالم، والذين سبق لهم تقديم العديد من التصاميم والرسوم في العديد من الأعمال المحلية والخليجية.

أما تصميم الأزياء فقد عهد إلى المصممة البريطانية سوزان كالكارني التي قدمت تصاميمها لأحد أضخم عروض ديزني لاند باريس الاستعراضية الشهيرة، والعديد من أعمال ”سيكرت سينما“ الحية مثل ”ستار وورز“ و“بريدجرتون“ و“بليد رنر“ وسبق أن أشرفت على الأزياء في فيلم ”سايلنس“ للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي. ويرافق سوزان في العمل من الكويت عادل الأسعد وفريقه المختص بتنفيذ الأزياء والمكياج وسبق له تنفيذ العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية في الكويت وخارج الكويت من بينها مذكرات بحار الذي تم عرضه في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

في الجانب الاستعراضي يقود فريق تصميم الاستعراض شيلبي ويليامز التي تعمل في تصميم الاستعراضات المسرحية في لندن، أحدثها مسرحية ”أوكلاهوما“ التي حازت على العديد من الجوائز المسرحية العام الماضي، كما قدمت استعراض بحيرة البجع والعديد من الأعمال الأخرى. يعاون شيلبي في تصميم الاستعراض عائشة القطامي من الكويت، والتي تختص بنمط ال ”أفرو-بيتس“ ولها استوديو خاص في الكويت.

أما الجانب الموسيقي فقد أتى كويتيا بحتا ليتماشى مع روح وموسيقى فرقة ميامي، فيشرف عليه د. أحمد الصالحي من شركة سين للنتاج الفني والذي يقود فريقا من نحو 30 موسيقي وعازف يرافقون فرقة ميامي في تقديم أغنيات العرض الذي سيكون بقيادة المايسترو د. خالد نوري صاحب الخبرة الكبيرة في قيادة الفرق الموسيقية والذي أعاد توزيع الأغنيات بمصاحبة حصة الحميضي. بينما يتولى هندسة المعدات الصوتية الإيطالي أندريا تاليا، الذي سبق وعمل مع مغنى الأوبرا العالمي أندريا بوتشيللي ورافقه في حفلات عديدة حول العالم.

الجدير بالذكر أن عرض”فيكم طرب“ يعد تجربة موسيقية استعراضية فريدة تُدخل الجمهور إلى عالم فرقة ميامي الساحر ، فهي ليست مجرد حفلة لميامي، بل احتفال واحتفاء بمسيرة إحدى أبرز الفرق الموسيقية في المنطقة، التي رافقتنا عبر الأجيال ووصلت أغانيها إلى أصقاع العالم. يشرف على إنتاج العمل المنتج التنفيذي علي النصف، بالإضافة إلى بيتر هنتلي من ”سمارت إنترتينمنت“ البريطانية، ومديرة الإنتاج زينة أمونة من الجابرية الحرة، فيما قام بتصميم الهوية البصرية للعرض منيرة الشامي.

تأسست الجابرية الحرة في عام 2018 من قبل علي النصف وجاسم القامس، وتعمل مع المبدعين الشباب والموهوبين لإنتاج أعمال فنية متجددة ومبتكرة تخاطب من خلالها الأجيال الشابة بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الترفيهي في الكويت والمنطقة، من خلال عدداً من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها “تقدير الاحتياج”، و”من غير طحينة”، و”سوشل نيديا”، و ”رحبانيات مع عمر الرحباني”، وكورال “روح الشرق” بالإضافة إلى إخراج عرض “أين تذهب هذا المساء: الثمانينات”.