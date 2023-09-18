جزيرة جربا التونسية

اليونسكو تدرج جزيرة جربة التونسية ضمن التراث العالمي

18 سبتمبر، 2023
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين، إدراج جزيرة جربة التونسية ضمن قائمة التراث العالمي.

وأعلنت المنظمة قرارها عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، عقب اجتماع لجنة التراث العالمي في دورتها الـ45 في العاصمة السعودية، الرياض.

ويعتمد ملف ترشيح الجزيرة التي تعد من أبرز المنتجعات السياحية في حوض المتوسط، على نمط إعمار خاص عبر البنايات والأحياء السكنية والطرق التقليدية في استغلال المجال الترابي والبحر.

وتتميز جزيرة جربة بتنوع ثقافي وديني حيث تضم “معبد الغريبة” الشهير وهو أقدم كنيس يهودي في أفريقيا ومساجد وكنيسة أرثوذوكسية، وحيين سكنيين تقطنه الأقلية اليهودية.

وتضم تونس ثمانية مواقع أخرى مدرجة على قائمة التراث العالمي، وهي الموقع الأثري بقرطاج، والمدرج الأثري الروماني بالجم، ومدينة تونس العتيقة، ومدينة كركوان البونية الأثرية، ومدينة القيروان التاريخية، ومدينة سوسة العتيقة المحاطة برباط، وموقع دقة الأثري الذي يمثل أفضل مدينة رومانية محفوظة في شمال أفريقيا.

كما تضم القائمة موقع “محمية إشكل” الطبيعية.

المصدر
د ب أ
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18 سبتمبر، 2023
0 22 دقيقة واحدة

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