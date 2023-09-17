فون دير لايين تدعو دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا الى إيطاليا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد دول الاتحاد لاستضافة قسم من المهاجرين الذين يصلون الى إيطاليا، وذلك لدى زيارتها جزيرة لامبيدوسا برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت فون دير لايين إن “الهجرة غير القانونية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج الى ردّ أوروبي”، داعية “الدول الأعضاء (في الاتحاد) الى استضافة” قسم من آلاف المهاجرين الذين يصلون الى سواحل لامبيدوسا بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.