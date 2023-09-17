رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها جزيرة لامبيدوسا برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

فون دير لايين تدعو دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا الى إيطاليا

17 سبتمبر، 2023
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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد دول الاتحاد لاستضافة قسم من المهاجرين الذين يصلون الى إيطاليا، وذلك لدى زيارتها جزيرة لامبيدوسا برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت فون دير لايين إن “الهجرة غير القانونية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج الى ردّ أوروبي”، داعية “الدول الأعضاء (في الاتحاد) الى استضافة” قسم من آلاف المهاجرين الذين يصلون الى سواحل لامبيدوسا بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.

المصدر
أ ف ب
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17 سبتمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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