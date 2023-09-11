“ذي نان 2” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم “ذي نان 2” (“The Nun II”)، أحدث أفلام الرعب من سلسلة “كونجورينغ”، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وحقق الجزء الثاني من فيلم “ذي نان” الذي صدر في (2018)، إيرادات بلغت 32,6 مليون دولار، في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور سينما الولايات المتحدة وكندا، مما يشكّل “انطلاقة جيدة جداً” لفيلم مماثل، وفق المحلل ديفيد غروس.

وتدور أحداث الجزء التاسع من سلسلة أفلام الرعب “كونجورينغ” خلال خمسينات القرن العشرين داخل دير في جنوب فرنسا حيث تواجه راهبة شابة قوة شيطانية.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم الحركة “ذي إيكوالايزر 3” (The Equalizer 3) من بطولة الممثل دنزل واشنطن، محققاً 12,1 مليون دولار في ثاني عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما. ويؤدي واشنطن مجدداً في هذا الفيلم، وهو الثالث ضمن سلسلة “ذي ايكوالايزر”، دور جندي متقاعد من مشاة البحرية الأميركية وعميل مكافحة المخدرات يواجه عصابة إيطالية.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم “ماي بيغ فات غريك وِدينغ 3” (“My Big Fat Greek Wedding 3”) مع إيرادات بلغت 10 ملايين دولار. وتولّت تأليف هذا العمل الكوميدي الأميركي الذي يتناول تفاصيل رحلة عائلية إلى اليونان، وإخراجه الممثلة نيا فاردالوس.

وجاء فيلم الحركة الهندي “جوان” (“Jawan”) في المركز الرابع، محققاً عائدات بلغت 6,2 ملايين دولار، في نجاح كبير لفيلم ناطق بالهندية في الولايات المتحدة. ويؤدي نجم بوليوود شاه روخ خان الذي تولّى إخراج العمل، دور البطولة فيه.

وحلّ خامساً فيلم “باربي” (“Barbie”) الذي أخرجته غريتا غيرويغ وتؤدي الممثلة مارغو روبي شخصية الدمية الشهيرة فيه، مع تحقيقه 5,9 ملايين دولار كعائدات في ثامن أسبوع له في دور السينما. وبلغت إجمالي إيرادات هذا العمل منذ طرحه 1,4 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، وهو أعلى مبلغ يحققه فيلم في شباك التذاكر هذه السنة.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

“بلو بيتل” (3,8 ملايين دولار). “غران توريسمو” (3,4 ملايين دولار). “أوبنهايمر” (3 ملايين دولار). “تينيدج ميوتنت نينجا تيرتلز: ميوتنت مايهم” (2,6 مليون دولار). “باتمز” (2,1 مليون دولار).