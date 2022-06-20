وكالة الطاقة الدولية: أسعار الطاقة العالمية تظهر الحاجة لتسريع الاستثمار في طاقة أرخص بافريقيا

أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين الحاجة الملحة لتسريع الاستثمار في طاقة أكثر نظافة وبأسعار معقولة في إفريقيا نظرا لارتفاعات شديدة في أسعار الطاقة عالميا.

جاء ذلك في تقرير اصدرته الوكالة (آفاق الطاقة في افريقيا 2022) كشفت فيه عن مسارات نظم الطاقة في إفريقيا للتطور نحو تحقيق جميع أهداف التنمية الإفريقية بما في ذلك الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة كالمعادن المهمة والهيدروجين الأخضر وبأسعار معقولة بحلول عام 2030 والمساهمات المحددة وطنيا.

وركز التقرير على سلسلة توقعات الطاقة العالمية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ويحلل التقرير احتياجات توسيع البنية التحتية ومتطلبات الاستثمار وخيارات التمويل وأولويات سياسة الطاقة.

وكشف التقرير عن مزيج الوقود المتحول الذي يدعم التنمية المرنة وفرص الصادرات الجديدة بالاضافة الى قضايا التحول العادلة بما في ذلك الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والتوظيف.

وأشار إلى أن الصراع الروسي – الأوكراني ادى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها من السلع الأساسية مما زاد من الضغوط على الاقتصادات الإفريقية التي تضررت بشدة من جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ولفت التقرير إلى أن التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة يحمل “وعدا جديدا” للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا حيث توفر الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى والمجالات الناشئة مثل المعادن المهمة والهيدروجين الأخضر إمكانات نمو قوية إذا تمت إدارتها بشكل جيد.

وفي حين أن مصادر الطاقة المتجددة هي القوة الدافعة لقطاع الكهرباء في إفريقيا هذا العقد اشار التقرير الى ان التصنيع في القارة يعتمد جزئيا على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي حيث تم اكتشاف أكثر من 5000 مليار متر مكعب من موارد الغاز الطبيعي حتى الآن في إفريقيا التي لم تتم الموافقة على تطويرها بعد.

ويمكن أن توفر هذه الموارد 90 مليار متر مكعب إضافية من الغاز سنويا بحلول عام 2030 والتي قد تكون حيوية جدا لصناعات الأسمدة المحلية والصلب والأسمنت وتحلية المياه في إفريقيا.