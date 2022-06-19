عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا يتظاهرون في بنغلاديش

عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا يتظاهرون في بنغلاديش

تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش يوم الأحد للمطالبة بعودتهم إلى بورما حيث فروا من قمع النظام العسكري.

قال أحد قادتهم ، سيد الله ، في كلمة “لا نريد البقاء في هذه المخيمات. أن تكون لاجئًا هو جحيم. هذا يكفي. لنعد إلى الوطن”.

وصرح مسؤول الشرطة نعيم الحق لوكالة فرانس برس أن “أكثر من 10000 من روهينياس شاركوا في المسيرة في المخيمات الخاضعة لولايتي ، في إشارة إلى كوتوبالونغ ، أكبر مخيم للاجئين في العالم.

ووفقًا للشرطة ومنظمي المظاهرات ، تظاهر أكثر من ألف من الروهينجا في كل من المعسكرات غير الصحية الـ 29 التي ظلوا يعيشون فيها ، محشورين تحت أكواخ مصنوعة من القماش المشمع والصفائح المعدنية والخيزران.

فر حوالي 750،000 من الروهينجا من انتهاكات الجيش في بورما وطلبوا اللجوء في بنغلاديش المجاورة في عام 2017 ، حيث كان هناك بالفعل أكثر من 100،000 لاجئ ، من ضحايا أعمال العنف السابقة.

يطالب الروهينجا بالحصول على حقوق المواطنة قبل العودة إلى ميانمار ذات الغالبية البوذية.

في مارس / آذار ، اعترفت الولايات المتحدة لأول مرة بأن الروهينجا كانوا ضحايا “إبادة جماعية” ارتكبها الجيش البورمي.

يقول محمد حارس ، إنه لا يريد أن “يموت كلاجئ” ، قبل أن يضيف: “أريد حقوقي. أريد العودة إلى الوطن ، حيث يمكنني الدراسة والتفكير في مستقبلي”.

في الأسبوع الماضي ، عقد مسؤولون من بنغلاديش وبورما اجتماعا عن طريق الفيديو ، وهو الأول منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، ونوقشت قضية إعادة اللاجئين إلى أوطانهم.