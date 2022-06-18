مزاد غداء بافيت الأخير يحقق عرضًا قياسيًا بقيمة 19 مليون دولار

يستضيف الملياردير وارن بافيت الذي يكمل 92 عامًا في أغسطس/آب القادم، مأدبة غداء خيرية مع الفائز في مزاد عبر الإنترنت للمرة الأخيرة هذا العام، منهيًا تقليدًا استمر 22 عامًا.

سيحظى الفائز بفرصة إحضار ما يصل إلى سبعة ضيوف إلى مأدبة غداء مع رئيس مجلس إدارة شركة Berkshire Hathaway Inc مدتها ساعة واحدة في إحدى مطاعم Smith & Wollensky في نيويورك، حيث استضاف الملياردير معظم نسخ الحدث.

تجاوز العرض الفائز الذي انتهى ليلة الجمعة الرقم القياسي السابق البالغ 4.57 مليون دولار، والذي دفعه مستثمر العملات الرقمية جوستين صن في 2019، ولم يتم تحديد هوية الفائز الجديد على الفور.

الهدف من الغداء الخيري

عاد مزاد “Power Lunch with Warren Buffet” السنوي على موقع eBay في 12 يونيو/حزيران بعد توقف دام عامين، وبدأت العطاءات عند 25 ألف دولار، وانتهى في مساء 17 يونيو/حزيران.

لم يقتنع رجل الأعمال عندما أخبرته زوجته الراحلة سوزي عن المؤسسة الخيرية Glide في سان فرانسيسكو وكل الخير الذي كانت تقدمه للمجتمع.

أفاد بافيت متحدثًا إلى شبكة CNBC: “اعتقدت أن الأمر دربًا من دروب الخيال، فأنا بطبيعتي رجل أزن الكلام، لذلك لم أقتنع على الفور”. ثم ذهب مع زوجته لمقابلة القائمين على المؤسسة.

ووصف ما شاهده: “يديرها رجل مميز للغاية، سيسيل ويليامز، لقد ذهبت إلى Glide مرة واحدة وتمكنت من مقابلة سيسيل، ورؤية الأشخاص الذين كان يساعدهم وكيف كان يساعدهم”.

أفادت المؤسسة قبل انتهاء المزاد أن وجبات الغداء مع وارن بافيت التي بدأت منذ 2000 جمعت حتى الآن أكثر من 34 مليون دولار لمؤسسة Glide.

ماذا يتناول وارن بافيت؟

استخدم رجل الأعمال جوستين صن، الفائز بالعشاء لعام 2019، غداءه لعرض بافيت على قيمة الاستثمار في العملات المشفرة. لا يبدو أن الخطة قد نجحت: أخبر الملياردير CNBC بعد أسابيع من الغداء أنه لا يزال لا يمتلك أي عملة مشفرة و “لن يمتلكها أبدًا”، وهو موقف لم يتغير بعد.

ومع ذلك، فإن وجبة طعام مع بافيت تعد فرصة لإقناع المستثمر الأسطوري بفكرة ما، أو الحصول على بعض الأفكار الاستثمارية التي جمعها من مهنة استمرت عقودًا ساعدته في بناء ثروته.