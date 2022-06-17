روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ”التلاعب” بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الاتحاد الأوروبي بـ”التلاعب” بكييف بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية “نرى كيف يتلاعب المجتمع الغربي منذ سنوات عديدة بفكرة أن تشارك أوكرانيا في هياكل الاندماج الخاصة به (…) ومذاك الحين، أوكرانيا أصبحت أسوأ”، مضيفة أن كييف “لن يكون لها مستقبل مشرق”.