المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ”التلاعب” بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

17 يونيو، 2022
0 32 أقل من دقيقة

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الاتحاد الأوروبي بـ”التلاعب” بكييف بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية “نرى كيف يتلاعب المجتمع الغربي منذ سنوات عديدة بفكرة أن تشارك أوكرانيا في هياكل الاندماج الخاصة به (…) ومذاك الحين، أوكرانيا أصبحت أسوأ”، مضيفة أن كييف “لن يكون لها مستقبل مشرق”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
17 يونيو، 2022
0 32 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بايدن يقول إن لا علم له بمكان تواجد الأميركيين المفقودين في أوكرانيا

17 يونيو، 2022

مدارس سريلانكا ومؤسساتها الحكومية تغلق مع توقف النقل العام

17 يونيو، 2022

الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة

17 يونيو، 2022

الاتحاد الاوروبي يقدم ورقة استراتيجية جديدة لعلاقته بمجلس التعاون الخليجي

17 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى