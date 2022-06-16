جولة بطائرة خاصة على مجمعات “ديزني” الترفيهية الـ12 في العالم لقاء 110 آلاف دولار

جولة بطائرة خاصة على مجمعات “ديزني” الترفيهية الـ12 في العالم لقاء 110 آلاف دولار

أعلنت شركة “ديزني” عن عرض يتيح زيارة مجمعاتها الترفيهية الاثني عشر في مختلف أنحاء العالم بواسطة طائرة خاصة في مقابل مقابل 110 الف دولار عن الشخص الواحد.

ويوفر العرض الذي أعلنته الشركة الأبرز عالمياً في مجال الترفيه وأطلقت عليه تسمية “مجمعات ديزني حول العالم – مغامرة بواسطة طائرة خاصة” رحلةً تنقل 75 شخصاً من محبي “ديزني” إلى مجمعاتها الموجودة في كاليفورنيا وطوكيو وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس وفلوريدا في تموز/يوليو 2023.

وتشمل هذه الرحلة بالإضافة إلى مجمعات “ديزني”، زيارة معالم بارزة من بينها تاج محل في أغرا الهندية والأهرامات في الجيزة المصرية.

ويوفر العرض كذلك فرصةً نادرة لزيارة موقع “سكاي ووكر رانش” الذي أنشأه المخرج الأميركي جورج لوكاس (سلسلة أفلام “ستار وورز”) بالقرب من سان فرانسيسكو.

ويقول عرض الشركة “ستسافرون برفاهية مستقلين طائرة بوينغ 757 المجهزة خصيصاً للشخصيات المهمة والتي يديرها طيران ايسلندا الرسمي، وتتمتع بإمكانات تتيح رحلات مباشرة لزيادة الوقت الذي يمضيه الأشخاص في كل وجهة”.

ويرافق المسافرين في الطائرة عدد من “الخبراء” يقدمون لهم تفسيرات ومعلومات في شأن مختلف جوانب رحلتهم.

وتشكل هذه الرحلة أغلى عرض سفر وفّرته “ديزني” حتى اليوم.

وينبغي ألا يقل عمر المسافر عن 12 سنة.