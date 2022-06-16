المستشار الألماني أولاف شولتس

شولتس يتعهد مساعدة أوكرانيا “طالما تطلب الأمر” ذلك

16 يونيو، 2022
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تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل إلى كييف الخميس مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمساعدة أوكرانيا “طالما تطلب الأمر” ذلك، في مقابلة نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية.

وقال شولتس إنه خلال الزيارة “لا نريد إظهار تضامننا فقط، بل نريد أيضاً أن نؤكد أنّ المساعدات التي ننظمها: مالية وإنسانية، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالسلاح، ستستمر”.وأضاف في المقابلة التي نُشرت مع وصول الزعماء الثلاثة إلى كييف بعد رحلة في القطار ليلاً “سنواصل ذلك طالما تطلب الأمر ذلك للنضال من أجل استقلال أوكرانيا”.

المصدر
أ ف ب
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16 يونيو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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