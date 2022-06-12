فحوص جماعية لكوفيد-19 في حي ببكين بعد انتشار شرس للفيروس

أعلنت بكين عن أجراء 3 جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار “شرس” لفيروس كوفيد-19 ظهر في حانة ومنطقة تسوق بحي تشاويانغ، أكثر الأحياء كثافة سكانية، الأسبوع الماضي، بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فُرضت أثناء موجة تفش في أبريل/ نيسان الماضي.

انتشار شرس

ذكر مسؤولو الصحة بالمدينة، أن هناك 166 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن مرتبطة بهذا الانتشار الذي بدأ في حانة، في منطقة سانليتون، الخميس، غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.

وأوضحوا، أن الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة.

من جانبه قال المتحدث باسم حكومة بكين، شو هيجيان، الأحد، إن الانتشار الراهن في العاصمة “شرس”، وأن خطر ظهور انتشار آخر مازال قائما، مشيرا إلى أن “المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي رصد مصدر بؤرة التفشي وإدارة المخاطر”.

قيود إغلاق صارمة

أفاد موظف في لجنة الإسكان، أن قيود إغلاق صارمة فُرضت على مبنيين في مجمع سكني في تشاويانغ، الأحد، بعد ظهور حالة إصابة واحدة. بحسب رويترز.

تم نصب حواجز معدنية كبيرة حول المجمع السكني، كما دخل الموظفون الذين يرتدون بدلات المواد الخطرة ويحملون مطهرًا المبنى وتم إحضار مزيد من الأمن والشرطة عند المخارج.

تم وضع العديد من الشركات القريبة بما في ذلك “Paradise Massage & Spa” قيد الإغلاق المؤقت بشريط من الشرطة وتم إحضار أفراد الأمن لإغلاق المخارج.

وقال موظف حكومي، إن مجموعة من العملاء والموظفين في الصالون سيحتجزون لمدة يومين على الأقل أثناء إجراء الفحوصات.

أفاد بعض سكان بكين أنهم تلقوا، الأحد، عدة نصوص تخبرهم بإبلاغ المنظمات المجاورة لهم إذا كانوا قد زاروا حانات سانليتون مؤخرًا.

لقد مر أسبوع فقط منذ أن ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن بكين ستزيد من تخفيف قيود كوفيد-19، من خلال السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة.

في شنغهاي، التي تخضع لشهرين من الإغلاق، أعلنت السلطات،السبت، عن جولة من الاختبارات لمعظم سكانها البالغ عددهم 25 مليونًا.

وقال مسؤولون في شنغهاي للصحفيين، إنهم اكتشفوا حالة واحدة مصحوبة بأعراض وأربع حالات بدون أعراض حتى بعد ظهر،الأحد، بعد اكتشاف 10 حالات أعراض محلية جديدة و 19 حالة محلية بدون أعراض في اليوم السابق.

قال مسؤولون في شنغهاي إنه سيتم السماح باستئناف خدمات تناول الطعام في عدد من المطاعم والمطاعم في ثلاث مناطق ضواحي.

الإصابات الجديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية، إن بر الصين الرئيسي سجل 275 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، السبت، منها 134 إصابة مصحوبة بأعراض و141 بلا أعراض، لتصل حصية الإصابات المسجلة في بر الصين الرئيسي حتى أمس السبت 224781 إصابة بفيروس كوفيد-19، مصحوبة بأعراض.

فيما لم تسجل البلاد وفيات جديدة، وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وما زال العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات في الصين منخفضا للغاية بالمقارنة مع العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.

حتى بعد أن بدأت أغلب دول العالم في تخفيف القيود تمسكت السلطات الصينية بسياسة الوصول بعدد حالات كوفيد-19 إلى الصفر محاولة للقضاء على الانتشارات في وقت مبكر بإجراءات تشمل قيودا صارمة تقيد الحركة والفحص الجماعي.