الفنان محمود اشكناني: الرسم التجريدي الكويتي يتميز بالجودة والاتقان

أكد الفنان التشكيلي محمود اشكناني اليوم الأحد أهمية المشاركة في المعارض العالمية لنشر الفن الكويتي إلى العالم مبينا أن الرسم التجريدي المحلي يتميز بالجودة والاتقان.

وقال اشكناني في اتصال مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه يشارك حاليا بخمسة أعمال فنية وفيلم وثائقي في معرض سومبزيوم الدولي ال30 في هنغاريا معتبرا ان المشاركة بمثل هذه المعارض الدولية له دور في نقل الصورة الفنية الحضارية للفن التشكيلي الكويتي.

واشار الى انه وضمن فعاليات المعرض تم عرض فيلم وثائقي بعنوان (زري) يبرز اعماله الفنية على مدى 50 عاما مؤكدا أهمية دور الفنان بتمثيل بلاده خير تمثيل وايصال ونشر الثقافة البصرية ونقل الصورة المشرفة عن بلاده.

ولفت الى ان الفن الكويتي له طابع مميز ولاسيما الرسم التجريدي بسبب الجودة والاتقان في الأعمال التي يتم انتاجها معتبرا ان الاحتكاك مع كبار الفنانين العالميين له دور كبير في اكتساب خبرات جديدة فضلا عن اهميته في استعراض النتاج الفني الكويتي المتميز.

يذكر أن المعرض الذي يقام في مدينة كيندليمايور جنوب غربي العاصمة بودابست انطلق منذ اسبوعين بمشاركة 30 فنانا من مختلف دول العالم ومن المقرر أن يختتم غدا الاثنين.

الفنان اشكناني خلال رسم احدى اللوحات الفنية احدى لوحات الفنان التشكيلي محمود اشكناني لوحات الفنان التشكيلي محمود اشكناني