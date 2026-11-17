صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن لقاحين محتملين ضد سلالة من فيروس إيبولا الذي ينتشر بجمهورية الكونغو الديموقراطية سيدخلان مرحلة التجارب في بؤرة تفشي المرض الأسبوع المقبل.

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل 11,376 إصابة و5,568 حالة وفاة جراء تفشي إيبولا في هذا البلد الشاسع بوسط إفريقيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف “نتوقع أن يبدأ اختبار لقاحين مرشحين، طُوِّرا خصيصا لمواجهة فيروس بونديبوغيو في أقرب وقت، ربما بحلول الأسبوع المقبل”.

وأعلنت الكونغو الديموقراطية رسميا عن تفشي إيبولا في 15 أيار/مايو.

ونجم الوباء الحالي عن سلالة بونديبوغيو من الفيروس، والتي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.

وذكر تيدروس أنه لا يزال يُسجل ما بين 400 إلى 500 حالة إصابة جديدة كل أسبوع، في حين أن ثلثي الوفيات المؤكدة لا تزال تقع خارج مراكز العلاج.