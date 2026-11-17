نازحون فلسطينيون يحاولون تصريف مياه الأمطار المتجمعة أمام خيامهم التي غمرتها المياه في حي الرمال بمدينة غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم الثلاثاء إن الأطفال في قطاع غزة يواجهون ظروفا إنسانية قاسية ومخاطر قاتلة مع حلول فصل الشتاء مؤكدا وفاة رضيع بالغ من العمر ثمانية أشهر قبل أيام نتيجة انخفاض حرارة الجسم.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة في جنيف إنه “لا ينبغي لأي طفل أن يموت من البرد” لافتا إلى أن أياما قليلة من الأمطار ساهمت في غمر مخيمات النزوح في غزة بالمياه وتدمير الخيام تاركة العائلات بمن فيها الأطفال والرضع عرضة للبرد القارس.

وأوضح أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات بينهم 400 ألف شخص يواجهون مخاطر بالغة الارتفاع مشددا على أن الخيام تمثل وسيلة الحماية الوحيدة لكثير من العائلات وأن تدميرها يعرض الأطفال للبرد والمياه الملوثة والأمراض.

وأكد المسؤول الأممي تسجيل المنظمة نحو 33 ألف حالة إصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة وهو عدد يتجاوز ما سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي محذرا من أن الفيضانات من شأنها أن تزيد من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه بما يضاعف التهديدات الصحية التي تواجه الأطفال والسكان الأكثر هشاشة.

وفي السياق ذاته أشار غيبريسوس إلى أن استمرار الهجمات على مرافق الرعاية الصحية منها الهجوم الذي استهدف مجمع ناصر الطبي الأسبوع الماضي إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية وتعطل وسائل النقل يعرقل وصول المرضى بمن فيهم الأطفال إلى الخدمات الطبية الضرورية.

ودعا المدير العام إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية ومستلزمات المختبرات إلى غزة بصفة عاجلة ومن دون قيود مستنكرا الرفض المتكرر لإدخالها.