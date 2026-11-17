الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قال في مقابلة أجرتها معه إن على القادة الأوروبيين التحدث مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إسناد المحادثات بصورة “غير مسؤولة” إلى إدارة أمريكية ربما تميل إلى تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ.

وقال ستوب للصحيفة “لقد أسندنا التواصل الأوروبي مع روسيا إلى جهات أخرى لفترة طويلة جدا، وأعتقد أن ذلك تصرف غير مسؤول”.

ونقلت فايننشال تايمز عن ستوب قوله “الآن بعد أن أصبح لدينا إطار عمل… أعتقد أنه ينبغي للقادة الأوروبيين التواصل مباشرة مع بوتين بالرسالة نفسها… (و) بنقاط حوار مشتركة”.