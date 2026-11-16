الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

نشر إيمانويل ماكرون الإثنين رسالة في الذكرى العاشرة لإعلانه عن ترشحه الأول للرئاسة الفرنسية، استعرض فيها حصيلة مسيرته وأكد أنه بذل “قصارى جهده”، مُقرا في الوقت ذاته بارتكاب “أخطاء”، وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء ولايته الثانية.

وفي خضم حراك اجتماعي واحتجاجات حاشدة، ومع تسجيل أسعار الوقود مستويات قياسية، بلغت شعبية ماكرون في أيلول/سبتمبر أدنى مستوياتها منذ عام 2017، إذ لم تتجاوز نسبة المؤيدين له 15%.

وكتب على منصة إكس “أود… أن أقول لأولئك الذين لم يمنحوني أصواتهم، إنني بذلت قصارى جهدي في كل لحظة من أجل المصلحة العليا للبلاد”.

وأضاف “لقد وقعت أخطاء أحيانا… لكننا عملنا بجد كل يوم، برفقة العديد من الرجال والنساء المتميزين، في خدمة فرنسا والفرنسيين”.

وأكد أنه عمل طوال السنوات العشر الماضية “للسعي إلى الوفاء بالتزاماته” و”لتجاوز الأزمات معا”.

ونشر ماكرون الرسالة بعد عشر سنوات بالضبط من إعلان ترشحه في خضم انقسام بين اليمين واليسار، بعد أشهر قليلة من مغادرته حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند التي كان يشغل فيها منصب وزير الاقتصاد.

وسيختتم الرئيس الفرنسي البالغ 48 عاما ولايته الرئاسية الثانية في 13 أيار/مايو، ولا يمكنه الترشح لولاية ثالثة على التوالي. وتُعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي هزمها ماكرون مرتين في عامي 2017 و2022، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ستة أشهر.