قاضية أميركية تعرقل مشروع ترامب لتجديد ملعب غولف في واشنطن

أعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض وتظهر من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة

أمرت قاضية أميركية السبت بإبقاء متنزه يقع في وسط العاصمة واشنطن مفتوحا أمام العامّة، بعدما حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب إغلاقه تمهيدا لأعمال تأهيل ملعب غولف في الموقع.

ويرغب ترامب، الشغوف بهذه الرياضة والمالك لملاعب غولف في أنحاء العالم، في إعادة تأهيل ملعب “إيست بوتوماك غولف لينكس” في واشنطن ليصبح قادرا على استضافة بطولات من أعلى المستويات.

وفي هذا الإطار، طلبت إدارة ترامب إغلاق متنزه “إيست بوتوماك” الذي يمتد على مساحة 160 هكتارا ويضم ملعب غولف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، تمهيدا لبدء أعمال التأهيل.

لكن شكوى تقدّم بها ائتلاف بيئي اعتراضا على المشروع حالت دون إغلاق المتنزه. وأصدرت القاضية أنّا رييس قرارا قضائيا موقتا يقضي بإبقاء المتنزه مفتوحا في الوقت الراهن، إلى حين بتّ المحاكم في الطعن المقدّم.

وكتبت القاضية في قرارها “تقترح الحكومة إغلاق متنزه تاريخي يرتاده يوميا سكان واشنطن من مختلف الفئات، لمدة غير محددة”.

وأضافت “من شأن هذا الإغلاق أن يلحق ضررا لا يمكن التعويض عنه للمدّعين الذين يرتادون المتنزه بانتظام لممارسة أنشطة ترفيهية”.

وكانت القاضية أصدرت في وقت سابق قرارا بوقف أعمال الإزالة التحضيرية للمشروع، ولا سيما قطع أكثر من 500 شجرة على امتداد ملعب الغولف.

واستنكر ترامب القرار، مؤكدا أن فريقه القانوني سيقدم استئنافا “في الحال”.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن “القاضية لا تملك أي صلاحية لعرقلة هذا المشروع المهم جدا والمذهل”.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن المتنزه “في حالة يرثى لها” و”بحاجة لأشغال في الحال”.

وتساءل “لماذا تريد قاضية تأخير تحويل مسار غولف فاشل وخطير جدّا هو موضع سخرية في واشنطن (وخارجها)، بدلا من تحويله بسرعة إلى مسار مميّز يحظى بإعجاب؟”.

وتندرج هذه الورشة في سياق عدّة مشاريع أطلقها الرئيس الأميركي لترك بصمته في العاصمة الأميركية، أبرزها قاعة حفلات في البيت الأبيض وقوس نصر ضخم، بالرغم من معارضة محلية قوية ودعاوى قضائية متعددة.