زيلينسكي: أمريكا طرحت فكرة تنازل أوكرانيا عن دونباس مقابل الانضمام لحلف الأطلسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأمريكيين طرحوا سؤالا عن انسحاب أوكرانيا المحتمل من منطقة دونباس الشرقية مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك عقب أحدث جولة من المحادثات مع روسيا في أبوظبي.

وأكد زيلينسكي مجددا موقفه بأن كييف لا تنوي التنازل عن أراضيها. وقال إنه في حال حصلت أوكرانيا على حزمة أمنية شاملة، تشمل ضمانات أمنية وجيشا وطنيا قويا يحظى بتمويل جيد وأموالا لإعادة الإعمار، فإنه سيطرح المسألة في استفتاء.

وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم السبت “طرح الأمريكيون سؤالا: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الأطلسي؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا السؤال”.

وأضاف “لهذا السبب أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال. لكنكم سمعتم أيضا تلميحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وهذه محادثة صعبة للغاية”.