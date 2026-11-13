روسيا تعلن مقتل أربعة أشخاص وإسقاط نحو 1200 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

جنود أوكران وهم يجهزون طائرة مسيّرة هجومية للإقلاع في مقاطعة زابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إسقاط حوالى 1200 مسيرة أوكرانية خلال الليل، في هجوم ضخم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في منطقة فولغوغراد وفق السلطات المحلية.

في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجمات روسية جديدة خلال الليل تسببت في اندلاع حريق في مستشفى ومقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وجاءت الهجمات غداة نشاط دبلوماسي مكثف في إطار المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي تقترب من دخول عامها الخامس، إذ أجرى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات استمرت ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قبل التوجه إلى دبلن حيث التقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه “خلال الليل الماضي … اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 1198 مسيرة جوية أوكرانية” فوق حوالى عشرين منطقة روسية من بينها منطقة موسكو.

وفي منطقة فولغوغراد (جنوب) التي كانت من الأهداف الرئيسية للهجوم، افاد الحاكم المحلي أندري بوتشاروف عن مقتل أربعة أشخاص يعملون في منطقة صناعية تضم مصفاة نفطية وشركة للكيماويات.

كما ذكر في بيان على تلغرام أن شخصين آخرين يعملان في المنطقة أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وفي أوكرانيا، تضرر مستشفى في كييف جراء هجوم روسي تسبب في اندلاع حريق ودفع أشخاصا إلى الاحتماء بملاجئ، فيما أُصيب شخص بجروح.

وفي أوديسا، قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون في القصف الليلي الذي ألحق أضرارا “بمنازل سكنية خاصة وسيارات”، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة أوليغ كيبر عبر تلغرام.

وفي جنوب شرق البلاد، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا ميخايلو سيميكين مقتل فتى يبلغ 17 عاما في ضربة روسية على المدينة.

وأُصيب أربعة أشخاص آخرين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم من تحت الأنقاض.

واستهدفت ضربة روسية أخرى مدينة ريفني بشمال غرب أوكرانيا، ما ألحق أضرارا بروضة أطفال وأسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم طفلان.

وكثّفت أوكرانيا خلال العام ونصف العام الماضيين هجماتها بالمسيّرات على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة لتقليص إيرادات الكرملين وإضعاف قدرته على تمويل الحرب التي شنتها موسكو في شباط/فبراير 2022.

في المقابل، تستهدف روسيا بكثافة شبكة الطاقة الأوكرانية بهجمات جوية متتالية، ما يحرم سكانا في أنحاء البلاد من الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة قبيل حلول الشتاء.