المبعوثان الأميركيان كوشنر وويتكوف في موسكو للقاء بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف

وصل المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف صباح الخميس إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يتوجها في اليوم نفسه إلى دبلن للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك غداة اختتام محادثات أوكرانية روسية في أبوظبي.

واستُقبل المبعوثان الأميركيان عند نزولهما من الطائرة في مطار فنوكوفو بموسكو من جانب الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل ديمترييف، وفق صور حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وكتب ديمترييف على منصة إكس “نرحب بستيف وجاريد في موسكو”، مرفقا منشوره بمقطع فيديو يظهر وصولهما إلى المطار.

وقد غادر موكبهما المطار عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، بحسب التلفزيون الروسي.

من جهته، قال فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى دبلن إنه قد تكون هناك “فرصة سانحة” لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قبل عام 2027.

وتابع “المهم هو أن الأميركيين توجهوا إلى بوتين ومعهم تفاصيل محددة. وأود بشدة أن يأتوا إلى دبلن ومعهم تفاصيل محددة أيضا”، مضيفا أنه رغم استمرار شعوره بالشك، فإن “هناك أملا”.

كما رحّب الرئيس الأوكراني بما سماه “تغييرا في النبرة” من جانب الولايات المتحدة بشأن احتمال إشراك أوروبا في المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن، مشيرا إلى أن “الجانب الأميركي يتعامل مع الأمر بشكل أكثر إيجابية”.

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته فاعتبر أن المفاوضات التي جرت في الإمارات أظهرت أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا “متوافقون تماما وموحَّدون”.

وخلال هذين اليومين من المناقشات المباشرة، وهي الأولى منذ أكثر من ثمانية أشهر، اتفق الطرفان على إجراء عملية تبادل جديدة واسعة النطاق للأسرى، في حين اختلفا حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه أوروبا في مواصلة المفاوضات.

ورغم أن القليل من العناصر الملموسة خرجت من هذه المناقشات التي تهدف إلى إيجاد مخرج لحرب مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، فقد تحدثت الأطراف عن إحراز تقدم وأكدت أن المحادثات ستستمر.

وفي حديثه على التلفزيون الروسي بعد هذا الاجتماع، اعتبر رئيس وفد الكرملين، المؤرخ القومي فلاديمير ميدينسكي، أن “الهدف الرئيسي” للمفاوضات هو إنشاء “نظام أمني” في أوروبا يكون بمثابة “يالطا وبوتسدام جديدين وعصريين”، في إشارة إلى المؤتمرين اللذين عقدا عام 1945 بين قادة غربيين والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين لوضع ترتيبات أمنية في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

“أكبر” تبادل أسرى

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أعلن زيلينسكي تعليقا على احتمال لقاء بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ، معارضته لـ”يالطا 2 أو 3 أو 4″ بما يشمل إعادة توزيع لمناطق النفوذ بين واشنطن وموسكو وبكين.

ومن أجل مواصلة الزخم الذي تحقق في الأيام الأخيرة، أعلن جاريد كوشنر أنه سيلتقي في موسكو، برفقة ستيف ويتكوف، فلاديمير بوتين من أجل “استعراض ما نوقش” في أبوظبي و”محاولة إحراز مزيد من التقدم”، ثم يتوجه إلى دبلن من أجل مواصلة البحث مع فولوديمير زيلينسكي.

ومن الجانب الروسي، صرّح فلاديمير مدينسكي بأن “النقاش” سيستمر، قبل أن يؤكد لاحقا على التلفزيون الروسي أن موسكو لن توقّع أي اتفاق إلا وفق شروطها، وأنه لا يرى شخصيا إمكانيات لتبادل الأراضي.

وقد دعا زيلينسكي والولايات المتحدة أوروبا إلى اختيار من سيمثلها في المحادثات، لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم لا يتوقعون أن يتخذ القادة قرارات بشأن تعيين مبعوث موحد لأي محادثات محتملة مع روسيا.

وبعد يومين من المحادثات، اتفقت أوكرانيا وروسيا على عملية تبادل للأسرى، ستكون “الأكبر” منذ بدء الحرب، بحسب كوشنر، رغم عدم إعلان طرفي النزاع عدد من سيفرج عنهم.