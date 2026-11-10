اجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلين عن القوى الغربية قبيل بدء المباحثات مع روسيا

كبير المفاوضين عن كييف رستم عمروف

يجتمع المفاوضون الأوكرانيون مع مبعوثَي واشنطن وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أبوظبي الثلاثاء قبيل بدء المباحثات مع روسيا الرامية لوضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال كبير المفاوضين عن كييف رستم عمروف في شبكات التواصل الاجتماعي إن “الاجتماع الأول سيعقد مع ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية الذين سينضم إليهم المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر”. وأضاف “سنعمل على توحيد مواقفنا وتنسيق خطواتنا تمهيدا للمرحلة المقبلة من المفاوضات”.