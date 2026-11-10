منظمة العفو الدولية تدعو السلفادور وهايتي للشفافية حول العملية العسكرية الجارية

جنود من الجيش السلفادوري في هايتي

دعت منظمة العفو الدولية السلفادور وهايتي إلى الإفصاح عن الاتفاق المبرم بينهما بشأن نشر أكثر من ألفي حندي سلفادوري في هايتي منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وضمان احترام حقوق الإنسان.

ورسميا، أرسل العسكريون السلفادوريون إلى هايتي في مهمة تقضي بالبحث عن رفاق لهم مفقودين منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم شنته عصابات.

غير أن حجم العملية، التي تحظى بدعم أميركي، يوحي بأنها قد تكون أوسع نطاقا.

وقالت آنا بيكير مديرة منظمة العفو الدولية لمنطقة الأميركتين الاثنين “يجب على الحكومتين ضمان أن تحترم جميع عمليات القوات السلفادورية حقوق الإنسان”.

كما طالبت بتقديم تفاصيل عن هذا التعاون، ووضع آليات تتيح للسكان الإبلاغ عن أي انتهاك، وحذرت من وقوع أزمة إنسانية.

ويرى محللون أن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يسعى إلى تصدير نموذجه القائم على مكافحة الجريمة بلا هوادة إلى هايتي، علما أنه يواجه اتهامات من مدافعين عن حقوق الإنسان باعتقالات تعسفية، وتعذيب، وسجن أبرياء.