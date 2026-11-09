الكرملين ينفي مشاركة الأوروبيين في محادثات أبوظبي بشأن أوكرانيا

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

ذكر الكرملين اليوم الاثنين أن محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا التي ستعقد في أبوظبي هذا الأسبوع ستكون في إطار ثلاثي بين وفود تمثل روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، دون مشاركة مسؤولين أوروبيين.

وعلى ما يبدو، تتناقض تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين مع بيان صدر أمس الأحد عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي قال إن ممثلين عن فرنسا سيحضرون الاجتماع المقرر عقده يومي 10 و11 نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع إنهاء حرب أوكرانيا وإبرام اتفاقات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب وسبل خفض التصعيد.

وقال بيسكوف إن الأوكرانيين والولايات المتحدة لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع نظرائهم الأوروبيين.