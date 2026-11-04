رئيس وزراء إسبانيا بعد الانتخابات النصفية الأميركية: الموجة اليمينية المتطرفة “تتهاوى”

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنّ “الموجة اليمينية المتطرفة تتهاوى”، عقب الفوز الكاسح للديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأميركية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتب سانشيز عبر منصة اكس “صوّت المجتمع الأميركي أمس ضد السياسات التي لا تؤدي إلّا إلى زيادة الفقر، صوّتوا ضد الكراهية والذكورية وإنكار التغير المناخي وامتيازات النخب. هذا ما سبق أن حدث في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريبا في إسبانيا”، مضيفا أن “الموجة اليمينية المتطرفة التي يراهن (ألبرتو نونييز) فيخو و(ماريكارمن) أباسكال (زعيما اليمين واليمين المتطرف في إسبانيا) على استمرارها لم تعد تتقدم، بل تتهاوى”.