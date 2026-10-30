مسؤول روسي: أوكرانيا استأنفت ضرب مصافي النفط الروسية

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

استهدفت أوكرانيا الجمعة ثلاث مصاف نفطية في روسيا بعدما توقّفت لأيام عن شن هجمات مماثلة، وفق ما أفاد المسؤول الروسي المكلّف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك.

ولم يصدر تأكيد أو نفي أوكراني على الفور.

يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغطا على كييف منذ أسابيع لوقف هذه الهجمات، محملا إياها المسؤولية عن ارتفاع تكلفة الديزل.

وربط محللون ارتفاع أسعار الوقود بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في شباط/فبراير.

وقال نوفاك في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي “شهدنا توقّفا لبعض الوقت. واليوم استُؤنفت الهجمات على المصافي”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة “وقع هجوم خلال الليل على منشآت روسية لمعالجة النفط… وتحديدا على ثلاث مصافٍ للنفط ومجمع واحد للغاز والمواد الكيمائية”.

أظهرت مقاطع فيديو، نشرتها قنوات روسية على تطبيق تلغرام، تصاعد الدخان من مصفاة نفط في مقاطعة سامارا، في أعقاب هجوم ليلي بطائرة مسيّرة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت كييف تلتزم بوقف للهجمات.

وتوصل ترامب في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، مقابل قيام الأخيرة بطرح وقود الديزل في الأسواق العالمية.

وأعلن ترامب لاحقا في شكل مفاجىء عن “هدنة في مجال الطاقة” بين روسيا وأوكرانيا، وهي خطوة صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لم يكن على علم بها.

وشنّت روسيا مرارا هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا طوال فترة الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ونيّف.