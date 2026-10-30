كوريا الشمالية تستعرض مسيّرات وصواريخ وكيم يريد تسريع تطوير أسلحة الذكاء الاصطناعي

صورة لعمليات إطلاق صواريخ من منصات إطلاق متعددة عيار 600 ملم خلال معرض "تطوير تكنولوجيا الطيران غير المأهول - 2026" في منطقة "وونسان كالما" السياحية الساحلية بمقاطعة "كانغوون" في كوريا الشمالية

اختبرت كوريا الشمالية مسيّرات هجومية وصواريخ وراجمة صواريخ خلال عرض عسكري، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة، فيما دعا زعيمها كيم جونغ أون إلى تسريع تطوير المسيّرات والذكاء الاصطناعي لتحقيق “تفوق مطلق” في هذين المجالين العسكريين.

وجرت هذه الاختبارات غداة إعلان سيول رصد إطلاق كوريا الشمالية نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. ولم يتّضح ما إذا كان هناك ارتباط بين الحدثين.

وخلال عرض الأسلحة، شدّد الزعيم الكوري الشمالي على أنّ “تحقيق التفوق المطلق في تكنولوجيا المسيّرات أمر لا غنى عنه في ظلّ الطبيعة المتغيرة للحروب الحديثة”، بحسب الوكالة.

وأضاف “القوة تعني تحديدا السلام، ولا يمكن ضمان السلام إلّا بالقوة”، وفق المصدر نفسه.

وشمل العرض مسيّرات هجومية متفجرة، ومسيّرات متعددة الاستخدامات تطلق صواريخ جو-أرض، وصواريخ كروز وراجمات صواريخ من عيار 600 مليمتر.

وبحسب الوكالة، أصابت المسيّرات وصواريخ كروز هدفا على جزيرة بدقة تامة.

ويأتي هذا العرض بعد سلسلة اختبارات لأسلحة أعلنت عنها بيونغ يانغ، بينها اختبار “نوع جديد” من الطوربيدات الدقيقة يستخدم الذكاء الاصطناعي في أنظمة التوجيه ورصد الأهداف.

وقبل أيّام، اختبرت القوات المسلحة الكورية الشمالية نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تُطلق من غواصات، بحسب الوكالة.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت بيونغ يانغ أيضا نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي متوسط المدى يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعديل مساره على ارتفاع منخفض.