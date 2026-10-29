إيطاليا: مقتل 4 في تحطم هليكوبتر تابعة لبعثة أوروبية في البوسنة

مقتل 4 في تحطم هليكوبتر تابعة لبعثة أوروبية في البوسنة

قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون، جراء تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية إيطالية في البوسنة والهرسك بعد ظهر اليوم الخميس.

وكانت الطائرة تعمل في إطار مهمة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تخضع حاليا لقيادة إيطاليا.

وذكرت الوزارة أن اثنين من القتلى من أفراد الجيش الإيطالي، بينما ينتمي الآخران إلى الفيلق العسكري التطوعي التابع للصليب الأحمر الإيطالي. وأضافت أن المصابين يتلقون العلاج من إصابات لا تهدد حياتهم. وكان على متن الطائرة ما مجموعه 15 شخصا.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو “في هذه اللحظات التي يغمرنا فيها الحزن البالغ، تتجه خواطري أولا وقبل كل شيء إلى عائلات القتلى، وأتقدم إليهم بخالص تعازي الشخصية، وكذلك باسم المؤسسة الدفاعية بأكملها”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الطائرة الهليكوبتر سقطت في بلدة جوريتسه التابعة لمنطقة برتشكو.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية طائرة هليكوبتر نقل عسكرية مقلوبة على الأرض ومحطمة إلى أجزاء.

وذكر كروزيتو “لا توجد كلمات يمكنها التخفيف من وطأة مثل هذه الخسارة الفادحة”.

وقالت وزارة الدفاع إن التحقيق جار في سبب التحطم، وإن العمل مستمر لكشف ملابسات الواقعة.

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تعازيها، وكتبت عبر منصة إكس “خواطري مع الضحايا وعائلاتهم، ومع جميع من يعملون، في إطار المهمة، على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.