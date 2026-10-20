الأمم المتحدة: أكثر من 19 مليون أفغاني قد يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي بحلول أبريل

أطفال أفغان ينتظرون الحصول على حصتهم من الطعام بمزار الشريف

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الثلاثاء من أن نحو 19,2 مليون أفغاني، أي أكثر من ثلث سكان البلاد، معرضون لخطر الانعدام الحاد في الأمن الغذائي بحلول نيسان/أبريل 2027.

وقالت الناطقة باسم “أوتشا” في أفغانستان أولغا تشيريفكو للصحافيين في جنيف من كابول “خلال موسم الجفاف الشتوي، الممتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي إلى 19,2 مليون شخص. ومن بينهم، يُتوقَّع أن يتعرض خمسة ملايين شخص لمستويات من الجوع تُصنّف ضمن مرحلة الطوارئ”.